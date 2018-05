Mattia Perin, portiere e capitano del Genoa, parla alla "Festa dello Sport" al porto antico di Genova ai microfoni di RMC Sport: "Partita del cuore a Genova? È un piacere essere solidali, la vendita dei biglietti sta andando bene. Ci auguriamo di riempire Marassi. Buffon? Non ha detto che darà l'addio al calcio, la decisione sul futuro spetta solo a lui e nessuno deve metterci bocca. Io non sono il suo erede, spero di lottare per vestire la maglia della Nazionale. Ci sono tanti portieri forti insieme a me, ma la competizione interna ci farà migliorare tutti. Spero di aver fatto un buon campionato per meritare la convocazione di Mancini. Se sarò convocato, cercherò di ritagliarmi il mio spazio negli allenamenti". Il numero 1 del Grifone è uno degli obiettivi della Juventus per il dopo Buffon.