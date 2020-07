Una vita tra campi e scrivanie per Giorgio Perinetti, direttore sportivo d'esperienza che oggi "Vorrei la chance per chiudere in bellezza" ha raccontato a La Gazzetta dello Sport. Quando era al Genoa ci ha provato per quel Manuel Locatelli che tanto piace alla Juve: "E' il giocatore sul quale punterei; ci ho provato in ogni modo, ma ha vinto la resistenza di Gattuso". E poi, altro obiettivo bianconero: "L'affare Zaniolo può cambiare gli equilibri, è il talento più puro che c'è in giro anche se deve maturare".