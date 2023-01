Il centrocampista bosniaco dello Sharjah, ex Juventus, ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport:Ho visto praticamente tutte le partite della Juve, io lo sapevo e lo dicevo che sarebbe tornare in alto… Inizialmente i ragazzi hanno vissuto un periodo complicato, ma quando entri in una crisi così, in cui se giochi contro il Psg o l’ultima della Serie A ti sembrano tutti allo stesso livello, è perché la paura e le incertezze entrano nella squadra. Non riesci ad esprimere quello che vuoi, non è facile uscirne. MaLa situazione è più calma, per quel che riguarda il lato sportivo intendo, proprio perché Allegri ha rimesso la Juve sulla buona strada.: ci sono quelli che vincono e quelli che non vincono. Lui è molto preparato, conosce l’ambiente.Lui fa con quello che ha a disposizione in quel momento. Ha gestito alla perfezione questa situazione diperché è talmente sereno nel suo lavoro che, di conseguenza, trasmette serenità anche alla squadra. Ricordo i momenti complicati che avevamo passato noi e ricordo che in quelle fasi le sue parole e quelle dei componenti del suo staff erano sempre giuste. Inoltre, altra cosa molto importante, Allegri riesce a far giocare tutti gli elementi che ha a disposizione, quindi sono pochi quelli che si lamentano e non sono contenti perché non hanno minutaggio. Quest’anno ancora di più: ha dato spazio a tanti giovani che si stanno meritando il posto perché stanno facendo i risultati e stanno crescendo allo stesso tempo.Sin da quando sono arrivato si è creato un buon feeling anche tra le famiglie: ci ha sempre aiutato, è sempre stato a disposizione per qualsiasi cosa succedesse. Ma è stato anche un presidente molto presente con la squadra e con i giocatori, soprattutto nei momenti più difficili. Faceva sentire la fiducia al gruppo, ci parlava. Essì perché quando le cose vanno bene sembra tutto facile, ma arrivano anche i periodi in cui le cose girano meno bene e in cui la squadra ha dubbi. in quei frangentiHa fatto cose straordinarie. Io so quanto ci teneva a vincere e so quale determinazione aveva. Un grande esempio: umile, gran lavoratore. Lo stimo tantissimo.: ci sono Paesi che hanno tanto da offrire, ma non è ancora uscito fuori tutto il potenziale. Sicuramente il calcio si svilupperà molto anche qua. Per questo dico che non mi ha per nulla sorpreso la scelta di Cristiano:Credo che la sua scelta porterà una grande crescita del calcio: penso all’immagine di tutto il Paese, penso ai bambini arabi.