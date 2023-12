dello Sharjah (doppio ex di Juve-Roma) ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Sabato sera allo Stadium mi aspetto una partita con pochi gol., ma sono tutti attaccanti di talento. Forse come numeri sta facendo meglio la coppia giallorossa, però la squadra è troppo dipendente da loro due e quando mancano si sente. Nella Juventus questo non succede, anche se: quando Fede sta bene nessun tecnico ci rinuncia, ha un'esplosività che mette tutti in difficoltà e può fare la differenza., anche se in mezzo ci sono ragazzi giovani che hanno bisogno di crescere.Il Milan mi piace molto, ma ha troppi alti e bassi. La Juventus va considerata una pretendente molto accreditata per lo scudetto, anche perché non giocare in Europa può essere un vantaggio. La Juve ha iniziato un percorso nuovo per avere un futuro luminoso, sta gettando le basi per ricostruire un ciclo vincente. Quando indossi la maglia bianconera devi sempre puntare a vincere, però l'Inter negli ultimi 2-3 anni ha costruito un gruppo da primato. Lo era anche nelle ultime due stagioni eppure non è riuscita a vincere, adesso ha ancora più esperienza e qualità. Peròperché ha una rosa più attrezzata e più certezze, dovute anche alla finale di Champions giocata l'anno scorso., lo ha dimostrato coi fatti, e vi assicuro che quando non vince non è contento. Inoltre è un grandissimo comunicatore, sa bene quali sono gli obiettivi di inizio stagione e li trasmette al gruppo. Crea una buona sintonia con il gruppo e lo gestisce molto bene, sa quello che vuole, affronta le gare nella maniera giusta e non si lamenta mai delle assenze.ma non dipende mica solo da lui. Max si adatta alle caratteristiche degli uomini che ha a sua disposizione. Io ho giocato in una squadra in cui c’eravamoNoi avevamo qualità e organizzazione, ora c’è meno della prima e il tecnico punta più sulla seconda. Manca chi sa giocare uno contro uno e puntare l’uomo".