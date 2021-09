Miralem Pjanic è rimasto al Barcellona, nonostante l'interesse negli ultimi giorni di mercato da parte della Juventus Secondo Rac1, il centrocampista bosniaco avrebbe ancora le ipotesi Russia e Turchia, ma il classe 1990 ha voluto fare chiarezza: "Ho ancora tre anni di contratto con il Barcellona e ho intenzione di restarci".



MARCIA INDIETRO - Parole che vanno contro al forte desiderio manifestato di riabbracciare Massimiliano Allegri, rimasto però inesaudito. In occasione di un commento alla story pubblicata sui social, Pjanic aveva risposto all'account della curva bianconera, che gli chiedeva se sarebbe tornato. La risposta: "Vorrei tanto, ma non so se si fa...". Qualche giorno dopo la marcia indietro.