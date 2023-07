. Il centrocampista bosniaco ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Cuadrado all'Inter e Lukaku forse alla Juve? Nel calcioSono scelte, ma non va dimenticato quanto Juan ha dato alla Juve nei suoi 8 anni a Torino"., ha giocato nel Real Madrid e nel 2016 aveva segnato 36 gol con il Napoli, una stagione pazzesca. Tanto che la Juve pagò la clausola da 90 milioni per il Pipita. Quella diè una situazione diversa,"Vendere Vlahovic per comprare Lukaku? Se pensano che in questo momento sia meglio avere nel gruppo un nove con le caratteristiche di Lukaku piuttosto che uno con quelle di Vlahovic troveranno la soluzione più giusta per tutti.A Torino, dove la maglia è più pesante, deve ancora trovare continuità. Lukaku ha più esperienza internazionale, è un giocatore fatto".Quando sei nel pieno della carriera se hai la possibilità vuoi esaudire i sogni che avevi da bimbo, tipo Juve, Real, Barça… Milinkovic ha preferito l’Arabia, ma onestamente non conosco che situazione avesse con la Juve".dopo le turbolenze della scorsa stagione causate dai punti in classifica tolti, restituiti e ritolti. Senza contare i big infortunati e il cambio della dirigenza di novembre che ha finito per lasciarlo più solo. Gli arabi stanno dimostrando di avere possibilità economiche infinite e se per loro Allegri era una prima scelta un motivo ci sarà: Max è molto stimato, parliamo di un tecnico che ha vinto tanto. Non è un mistero, lo sanno tutti chePer un giocatore non è mai facile da accettare una cosa del genere. Leo è un leader, ha dato tantissimo alla Juve".per la Juve. Un colpo importante, per il club e per Allegri, è stato anche il rinnovo annuale di Rabiot".Quando giocavo in Italia, di Giuntoli si sentiva parlare poco, ma poi al Napoli arrivavano sempre giocatori semisconosciuti di talento. Questo dimostra la sua bravura.