Così, Miralem Pjanic, ha accolto la notizia del suo Barcellona contro la Juventus: "Sarà una bella emozione tornare a Torino. Anche perché ho sempre amato con tutto il cuore vincere allo Juventus Stadium. Non vedo l'ora di rivedervi presto! Il gruppo che ci è toccato è duro, ma la Champions non è per chi ama le cose semplici".