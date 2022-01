Mauricio Pochettino dà fiducia a Mauro Icardi. L'allenatore del Paris Saint-Germain ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di campionato a Lione: "Non so a quale foto ti riferisca, chissà cosa diresti se ne vedessi di mie in condizioni critiche... Mauro sta bene e si sta allenando seriamente".







"Icardi è un attaccante con caratteristiche differenti da Mbappé, ma sono complementari. Finora non hanno giocato tanto insieme, ma possono coesistere. Se domani lo faranno, sarà un buon test per verificare la loro intesa sul campo".