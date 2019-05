Mauricio Pochettino, manager del Tottenham, accostato alla Juventus, parla al Mirror del suo futuro: "Dopo la semifinale avevo due sensazioni distinte: dal lato, sembrava chiudersi un capitolo incredibile con l'approdo in finale di Champions. Dall'altro, sentivo la voglia di voler esser parte di quello successivo. Quando sono arrivato, il Tottenham era un club d'Europa League. Dopo quattro anni siamo stabilmente in Champions e questo era un sogno, per tutti. Ora, però, è una questione di gloria: vogliamo toccarla e l'unico modo per riuscirci è vincere titoli".