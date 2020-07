Paul Pogba si è ripreso il Manchester United. Il centrocampista francese ex Juventus ha dichiarato: "Sono davvero felice di essere tornato. Fare ciò che amo è fantastico, mi era mancato molto. Ora giochiamo molto più di squadra, difendiamo e attacchiamo insieme, la squadra è più equilibrata e forte. Aiutarsi l'un l'altro, in campo e fuori: così si costruisce la mentalità vincente. Guardo gente come Bruno Fernandes, Rashford, Martial o il giovane Greenwood e mi diverto. Li vedo segnare e passo il mio tempo ad applaudirli".