Cesare Prandelli, ex Ct della Nazionale parla di Paulo Dybala a La Gazzetta dello Sport: "Già l’estate scorsa mi avevano posto la domanda: l’argentino è o non è una pedina insostituibile nel progetto bianconero? Se vi ricordate, a quei tempi si parlava della possibilità che potesse essere ceduto. Io dissi allora, e lo ripeto oggi, che prima di rinunciare a uno con i colpi di Dybala ci penserei non una, ma mille volte. Ho sempre pensato che i sistemi di gioco sono figli dei giocatori che un allenatore ha a disposizione. Non riesco a pensare che Dybala sia un problema. Anzi, chi ha Ronaldo e Dybala può solo essere contento".