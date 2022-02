Nella sua intervista a Sky Sports UK, Aaron Ramsey ha parlato anche della possibilità di restare ai Rangers al termine della stagione, nonostante sia ancora di proprietà della Juventus: "Non voglio guardare troppo avanti nel futuro. Ora sono qui e sono felice. Penso che questa sia una grande opportunità per me, per ritrovare la forma e godermi il mio calcio. Giocare per una grande squadra come questa sarà bellissimo e spero che siano mesi di grandi successi. Poi quello che succederà succederà, guardo un giorno alla vilta e spero di avere ricordi felici qui".