Andrea Scanzi, giornalista de Il Fatto Quotidiano ha commentato le parole di Chiesa su un possibile trasferimento alla Juve ai microfoni di Sky Sport: "Mi ricordano 'Enrico stai Sereno' - commenta ironicamente. Se va via Chiesa e va pure alla Juve sarebbe pesante per la Fiorentina ed un peccato. Sta lavorando bene a Firenze e credo che ancora abbia bisogno di giocare una squadra forte ma non fortissima come è la Fiorentina rispetto alla Juventus". Il talento viola aveva parlato dei rumours di mercato sulla Juve con un sibillino "Adesso forza Viola", che non lascia tranquilli i tifosi della Fiorentina.