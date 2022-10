Alejandro Grimaldo, esterno del Benfica, piace alla Juventus e a diversi club europei. Il tecnico della Aquile, Roger Schimdt, non perde però la speranza di trattenere il giocatore, che ha un contratto in scadenza a giugno: "Sta giocando ad un livello altissimo, come ha mostrato con Porto o Juventus. Ha segnato un gran gol, è un giocatore top, con grande mentalità, forte fisicamente e importante per noi. Ovvio che spero resti, ma sono situazioni che fanno parte del calcio. Se potessi, gli chiederei di restare tanti anni al Benfica. Dovrà decidere lui, ma al momento lo vedo concentrato".