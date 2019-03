Luis Felipe Scolari, attuale tecnico del Palmeiras, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: "Cristiano Ronaldo sarà triste, questo infortunio causerà un po’ di difficoltà alla Juve, ma un muscolo non lo fermerà di certo. Lui ha insegnato a me e a tutto al mondo l’importanza della dedizione: niente cade del cielo, se si vuole ciò che si desidera bisogna combattere. Lui è unico, in passato gli ho dato consigli da allenatore ma anche da persona più matura. Ho visto la tripletta con l’Atletico, ha dato gioia ai compagni ed a sé stesso, vale molto per loro ma anche per lui. È una rivincita, ora la Juventus è una serie candidata alla vittoria della Champions League. Per la Juve CR7 è il colpo più grande che potesse fare, ogni anno cerca una sfida."



Scolari, da CT di Brasile e Portogallo, ha avuto la fortuna di allenare entrambi i grandi Ronaldo della storia: "Più forte il Ronaldo brasiliano o quello portoghese? Non c’è un migliore e non c’è un peggiore. Ci sono due giocatori meravigliosi che hanno una caratteristica unica che li accomuna. Loro... decidono. Se c’è una partita decisiva e sono in campo, tranquilli, sono loro che decidono."