Aldo Serena parla del complicato momento di Gonzalo Higuain al Corriere della Sera:



SU RONALDO ALLA JUVE - "Un contraccolpo da cui non si è ancora ripreso. Una botta che invece di generare una riscossa ha prodotto una crisi profonda e, francamente, inaspettata".



DAL MILAN AL CHELSEA - "Forse l’errore è stato anche del Milan che si è appoggiato troppo su di lui: gli ha dato le chiavi di una squadra in costruzione e lui si è perso", spiega l'ex attaccante: "Purtroppo per lui il Chelsea e Sarri erano già in difficoltà. E alla fine si sta trovando fuori posto anche lì".



CREPA INTERIORE - "Dentro il Pipita c’è una crepa interiore", aggiunge Serena: "Ero certo che al Milan avrebbe fatto 20 gol, anche per far vedere alla Juve che si era sbagliata. La premessa è che non si tratta di una crisi tecnica, Higuain la scorsa stagione con la Juve ha fatto 16 gol in campionato: impossibile abbia disimparato a giocare e segnare. Altri due grandi anni può farli, dove e come dipende da lui",