Interrogato da TuttoJuve sui possibili nuovi acquisti a centrocampo, l'ex centrocampista bianconero Mohammed Sissoko ha così consigliato:



"Senza nemmeno pensarci, scelgo Kephren Thuram per due ragioni: ha gli attributi e la giusta esperienza per giocare nella Juventus. A proposito, ai bianconeri suggerisco l'affare: Mohamed Camara del Monaco, a me piace molto".