Santiago Solari, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa del futuro di Marcelo, avvicinato alla Juventus nelle ultime ore: "Il suo amore per il club è fuori di dubbio, così come il suo comportamento, l'impegno e l'allegria che mette in ogni allenamento. Poi devo fare io la formazione: è una parte complicata del mio lavoro, ma devo scegliere chi è più adatto per ogni partita. Ho parlato con lui? Le cose che succedono nello spogliatoio, restano dentro lo spogliatoio. C'è la concorrenza interna, che esiste anche nelle altre squadre ed è una parte fondamentale del calcio. Tutti devono sapere di avere la possibilità di giocare e di guadagnarsi il posto".