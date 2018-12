In vista del match di Coppa del Re contro il Melilla, l'allenatore del Real Madrid Santiago Solari è tornato a parlare della vicenda Isco: "Il vostro lavoro (riferito ai giornalisti) è discutere sempre di chi non gioca. Nel calcio può starci il cattivo rendimento o un momento di forma negativo, il mio lavoro è di non sbagliare le scelte. Tutti siamo in discussione, non esistono intoccabili". Sotto contratto fino a giugno 2022, Isco potrebbe finire sul mercato a giugno e la Juventus rientra tra i club interessati.