Ole Gunnar Solskjaer non molla Paul Pogba. Aspettando il suo rientro in campo dopo l'infortunio, l'allenatore norvegese del Manchester United parla del futuro del centrocampista francese rappresentato dall'agente Mino Raiola: "Paul è un nostro giocatore, ha un altro anno di contratto più un'opzione per quello successivo. Quindi potete aspettarvi che sarà ancora qui anche nella prossima stagione".



Sul mercato Pogba è sempre nel mirino della Juventus, disposta a riportarlo in maglia bianconera.