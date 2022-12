Protagonista del giorno, Matias Soulé commenta così il suo momento personale al termine di Juve-Standard Liegi, finita 1-1 con il suo primo gol in prima squadra: "Contento per il primo gol in prima squadra anche se è un'amichevole, spero di farlo anche in serie A tra qualche giorno. È stata una partita molto complicata, loro giocavano bene, noi nel secondo tempo eravamo quasi tutti giovani con la voglia di sempre. Tutti mi danno fiducia, se sono in panchina o sono in campo provo sempre a fare bene. Allegri mi sta provando in ruoli diversi, con lui sto imparando molto anche in fase difensiva, mi piace molto". E sulla Seleccion, Soulé dice questo: "Il Mondiale è stato incredibile per noi argentini, lo viviamo in maniera passionale. Sono andato due volte in Nazionale, con tutti i fenomeni grandi come Leo Messi. Ma io sono concentrato sulla Juve, penso al presente e il mio presente è qua".