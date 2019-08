Guglielmo Stendardo, una stagione (2008) in maglia bianconera, ha parlato del campionato di Serie A, al via la prossima settimana, ai microfoni di Radio Sportiva. L'ex difensore, passato anche dalla Lazio e dal Lecce, ha spiegato anche il perché la Juventus parta ancora da favorita: l'arrivo di Sarri ha influito molto sull'ambiente bianconero, ma senza far perdere alla squadra lo scettro di prima della classe.



LE SUE PAROLE - "​La Juventus è la squadra da battere e con l'arrivo di Sarri va a migliorare il suo assett anche dal punto di vista tattico. Oltre ai risultati, aggiungerà quella dose di spettacolo che delizierà i tifosi"