Sylvinho, ex allenatore del Lione, ha parlato così a Sky Sport della sospensione del campionato francese e delle possibilità della sua ex squadra contro la Juventus in vista del ritorno di Champions League: "Non è facile la scelta che i ministeri devono prendere, non l'abbiamo mai vissuta, è brutta e mi dispiace per tutti. In Francia hanno preso questa decisione e non ci si può fare niente. In Germania hanno iniziato con le precauzioni, è un calcio diverso, ci sono oltre i 90 minuti dei cambiamenti importanti. Juve-Lione? E' tutto da immaginare cosa può succedere, non è facile adesso. Si ferma un campionato si ferma una coppa per due mesi, per i calciatori non è facile. Certo, il Lione ha fatto un buon risultato a casa, al campo della Juve sarà difficile, ha una grande squadra, grandi giocatori e un grande allenatore. Tanto dipende da Depay, se è in grado di giocare questa partita sarà fondamentale. Non so come sta lui, ma certo fa la differenza."