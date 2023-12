Un'investitura vera e propria. E' quella che Mauro Tassotti fa adsorpresa della Juventus in questa prima parte di stagione.L'ex terzino del Milan conosce molto bene il giovane pari ruolo ligure avendolo allenato un paio d'anni fa quando era il vice di Shevchenko sulla panchina del Genoa: "Fin da subito mi colpì laha raccontato Tassotti a La Gazzetta dello Sport - E soprattutto l’abilità nel saper calciare con entrambi i piedi., che però era molto più strutturato fisicamente, aveva un carisma incredibile ed era fortissimo anche difensivamente tanto da aver chiuso la carriera da centrale".Tassotti ha poi aggiunto come il salto di qualità mostrato in bianconero non lo sorprenda affatto: "Ha compiuto un salto in alto rapido. A Bologna ha fatto molto bene. E. Cambiaso possiede un bel cross, ma è abile anche a giocare nello stretto e a palleggiare.A Max sono sempre piaciuti i giocatori così. Al Milan avevamo De Sciglio, anche lui bravo con entrambi i piedi e impiegabile a destra come a sinistra, e infatti poi Allegri se lo è portato dietro anche alla Juventus".Secondo lo storico numero 2 rossonero, Cambiaso ha tutto per diventare una bandiera della Vecchia Signora: "lo vedo alla Juventus per i prossimi dieci anni. Il ruolo? Cambiaso è un esterno: quinto nel 3-5-2 o terzino in una difesa a quattro".Tassotti ha poi fatto il nome di un altro giocatore di proprietà della Juve, anche se ora in prestito alla Lazio, che lo impressionò ai tempi del Genoa:con cui abbiamo lavorato Sheva e io in quei mesi a Genova".