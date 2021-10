Aurelien Tchouameni, centrocampista del Monaco, è al centro di diverse voci di mercato. Sul francese ci sono Real Madrid, Juventus e diversi club inglesi. Il giocatore si è raccontato in conferenza stampa: "Sono bravo a recuperare palloni ma i vari tecnici mi hanno allenato per migliorare a giocare di più con la palla tra i piedi. Sto lavorando sui passaggi e la visione di gioco. Io come Pogba? Ho sempre seguito la sua carriera, fin dagli inizi. Adesso ho la possibilità di giocare con lui e Kanté, due pilastri. Mi ispiro a quelle che sono le loro grandi qualità. Mi piace molto anche de Bruyne".