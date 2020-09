, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport, parlando del nuovo acquisto della Juventus: “Weston è un ragazzo molto ambizioso. È già quando lo allenavo io allo Schalke, nel 2017-18, aveva un obbiettivo chiaro in tesa: giocare per il miglior club possibile. La Juventus è una delle migliori squadre al mondo. Però un salto di questo genere era difficile da pianificare uno-due anni fa perché nel calcio tutto cambia velocemente. Sono davvero felice per Weston, gli auguro il meglio per la sua avventura a Torino”.– “Sinceramente non mi piacciono molo i confronti perché ogni giocatore ha i propri punti di forza, la propria personalità e un determinato stile di gioco. McKennie è McKennie”.– “Weston è molto duttile. Può giocare da numero 6 o da 8. E se serve, può agire anche terzino destro o difensore centrale. Ma penso che i meglio di sé lo garantisca da 8, da centrocampista a tutto campo. Weston è veloce, ha buona tecnica ed è molto abile nel pressing. Possiede anche un ottimo colpo di testa. Ma prima di tutto, ha un’altra qualità: non si arrende mai. È uno che dà il cento per cent in ogni situazione”.“Se penso a lui mi tornano in mente il suo sorriso, le sue battute. Non l’ho mai visto di cattivo umore, è un ragazzo solare”– “È stato uno dei migliori giocatori della storia e tutti hanno visto quanto era geniale nel dirigere il gioco in mezzo al campo. Sono certo che diventerà anche un allenatore favoloso”.