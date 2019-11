Erick Ten Hag, allenatore dell'Ajax, parla a Tuttosport di Matthijs de Ligt, ex capitano dei lancieri e ora difensore della Juventus: "Cerco sempre di seguirlo ancora adesso, come faccio con tutti i i miei ex giocatori. Sono fiero di quanto sta facendo, sono certo che migliorerà di partita in partita. Poi non so dirvi se sia al 60 o all'80% di quello che può dare, ma parliamo di uno che diventerà il migliore al mondo. Falli di mano? Ma quale problema. Matthijs deve crescere, ma consideriamo che ha 20 anni e sta già giocando ad altissimo livello".