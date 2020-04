L'ex attaccante della Juve Carlos Tevez ricorda i giorni in cui è stato compagno di squadra di Cristiano Ronaldo al Manchester United: "Ricordo cosa succedeva con Cristiano Ronaldo, che è quello che tutte le donne del mondo sicuramente vedono: passa tutto il tempo in palestra. Ha una vera ossessione per questo", le sue parole a Marca. "Se ci allenavamo alle nove del mattino e decidevo di anticiparmi arrivando alle otto, lui già era lì. Arrivavo alle sette e mezza, e lui era lì. Ma dico, è possibile riuscire ad arrivare prima di questo tipo? Un giorno mi decisi ad arrivare alle sei del mattino e lo trovai già sul posto. Mezzo addormentato, ma c'era".