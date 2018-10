Luca Toni, ex attaccante di Juventus e Napoli parla a Sky Sport dell'addio di Marotta alla Juventus: "La Juve è la Juve, i giocatori vanno e vengono, come i dirigenti. Marotta ha fatto molto bene, secondo me è un dirigente che può fare molto bene anche a livello europeo. Secondo me con l’arrivo di Ronaldo si è rotto qualcosa che tra figure così importanti dentro una società rende difficile continuare assieme il progetto. E’ chiaro che la Juve ci saranno sempre, ci saranno gli Agnelli. I dirigenti vanno e vengono, Marotta ha fatto la storia ma la Juve è brava anche a prendere i migliori dirigenti. Conosco personalmente Paratici e Cherubini e sono due persone che sicuramente possono fare bene. Se prendi Ronaldo e qualcuno e d’accordo e altri no è chiaro che le cose non sono più belle come prima."