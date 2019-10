A Parigi sta tenendo banco da diversi giorni la situazione di Edison Cavani il cui contratto col Paris Saint Germain è in scadenza nel giugno 2020. Le voci riguardanti un suo possibili addio si fanno sempre più insistenti e allora è proprio Thomas Tuchel, allenatore dei parigini, a dire la sua in conferenza stampa in merito alla situazione del Matador: "E' ancora presto per parlare di rinnovo ma sono convinto che Edison avrà un confronto con i dirigenti e troverà una soluzione. Io conto al 100% su di lui: è un elemento importante per la nostra squadra e per il nostro spogliatoio".