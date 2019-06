Di proprietà della Juventus per due stagioni, condite da tanti prestiti, Mbaye Diagne sta brillando con la maglia del Galatasaray, club in cui è arrivato a gennaio: 31 gol in stagione, 30 in 29 partite di campionato, una rete ogni 84 minuti. Intervistato a GFM, Diagne parla così della Juve: "Sono sempre in contatto con la Juve, mi hanno chiamato per farmi i complimenti. Siamo in buoni rapporti, quando ero lì mi hanno sempre sostenuto ed è un club che amo. Se mi chiamassero, direi subito di sì"