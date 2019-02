Mirko Vucinic ha risposto alle domande dei fan su Instagram Stories: “Del Piero? Persona e calciatore numero uno. Cristiano Ronaldo? Troppo forte, marziano. Conte? Vincente. Allegri? Uno che ha continuato a vincere e non era facile, facendo arrivare fino in fondo la Juve in Champions, uno degli allenatori più forti secondo me!”.



IPOTESI PREMIER - “L’ultimo anno alla Juve mi voleva l’Arsenal, ma ho preferito rimanere in Italia”, rivela l'ex attaccante montenegrino.