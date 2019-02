Arsene Wenger, ex manager dell'Arsenal, parla a margine del Gala dei premi Laureus: "Atletico-Juve? Guardando come stanno le due squadre, penso che la Juve sia una delle favorite alla vittoria della Coppa, anche se per l’Atlético è un anno speciale visto che la finale si giocherà nel suo stadio. In ogni caso, secondo me la Juve è stata la squadra più convincente in questi ultimi mesi".



SU RAMSEY - "Sarà una brutta perdita per l’Arsenal, ma per Ramsey questa è un’opportunità interessante. E’ un calciatore grandioso, non ne trovi molti in quel modo a centrocampo. Sarà un innesto molto importante per la Juve".