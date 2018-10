cuore di un Barcellona che ha vinto tutto, quello di Guardiola, ha parlato al Corriere dello Sport. Ecco alcuni passaggi della sua intervista: "L'Inter avvantaggiata dall'assenza di Messi? Un grandissimo vantaggio perché Leo è il più forte con cui ho giocato, l’unico che può fare la differenza da solo e in qualsiasi momento».«Sì, senza dubbio. Per me Messi è il più forte del mondo. Anzi, il più forte della storia».«Sì perché Ronaldo non era legato al Real come Messi è legato alla maglia blaugrana. Anche Neymar è andato via da Barcellona e ha detto sì al Psg...Non vedo niente di strano nel trasferimento del portoghese a Torino. Forse voleva provare una nuona esperienza in una formazione che gli potesse garantire di vincere ancora la Champions e ha scelto la Juve, un club che ha una mentalità fantastica e maturata nel corso di una storia centenaria fatta di successi».«Favoriti no perché ci sono anche Barcellona, City e Real. La vincente uscirà tra queste quattro».«Sono certo che l’Italia tornerà in alto. A volte bisogna fare un passo indietro per poi farne due in avanti e mi sembra che dopo l’eliminazione dai Mondiali in Russia qualcosa da voi si stia muovendo. La nazionale di Mancini ha vinto in Polonia, la Serie A è un torneo che esprime valori importanti e in Champions le vostre squadre possono tutte passare il turno. L’Italia tornerà grande come lo è stata in passato quando qualche amarezza a noi spagnoli l’ha data».