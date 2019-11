Alberto Zaccheroni, ex allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Rai:



JUVE-MILAN - "Partita intensa, divertente grazie anche all'arbitro che ha fischiato quando doveva e lasciato correre quando era opportuno. Una partita combattuta e divenuta un po' confusa perché giocata soprattutto a centrocampo e nessuna delle due ha sfruttato l'ampiezza. Sarei stato più per un pareggio perché nessuna delle due meritava di perdere. Ma la Juve ha delle soluzioni in panchina che ti cambiano la partita".



RONALDO - "Ho allenato in tutte le categorie e le primedonne le ho trovate ovunque. Chi fa la primadonna è perché dà qualcosa di più ed è ripagata dalla busta paga. Cristiano Ronaldo non è stato brillante e Sarri che fa il leader della squadra lo ha sostituito. L'allenatore deve decidere, non guardare in faccia nessuno e favorire la meritocrazia".



MULTA - "No, ma chiarire sì che non deve però essere all'interno dello spogliatoio ma individuale. Poi sta allo zoccolo duro. Io avevo Costacurta e Maldini che davanti a me non affrontavano nessuna situazione ma sono sicuro che in mia assenza con giocatori che avevano atteggiamenti simili a quello avuto a Cristiano Ronaldo li avrebbero ripresi".