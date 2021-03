Intervenuto in conferenza stampa, Zinedine Zidane ha parlato del possibile ritorno al Real Madrid di Cristiano Ronaldo, al centro delle critiche dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions League: "Sapete tutti quello che rappresenta Cristiano per il Real, quello che ha fatto qui è magnifico, abbiamo tutti un grande affetto per lui. Ora è un giocatore della Juve e sta facendo molto bene. Al momento non posso rispondere a questa domanda, non posso dire nulla. Si sentono e dicono tante cose, ma bisogna rispettare tutte queste situazioni".