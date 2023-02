Dino Zoff, intervistato da TuttoJuve.com nel giorno del suo 81esimo compleanno, parla anche del futuro della porta della Juventus: "Se Szczesny dovesse andar via, la Juve farebbe bene a prendere un altro portiere? No, non prenderei nessuno. In casa c'è già un portiere all'altezza come Perin, nel pieno della carriera e sempre impeccabile nel momento in cui viene chiamato in causa. Se dovesse andar via Szczesny, io punterei su di lui".