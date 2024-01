Juventus a Lecce senza Chiesa e Rabiot: Allegri punta su Miretti

Nicola Balice

Non c'è Adrien Rabiot, non c'è Federico Chiesa. Ma a parte questo “la Juve sta bene”, parola di Max Allegri. Che aggiunge: “Non abbiamo a disposizione due giocatori, ma ne abbiamo altri pronti, come è sempre successo”. Con il solito spirito di chi non cerca alibi, il tecnico bianconero ha preparato quindi la trasferta di Lecce per la sua Juve. Che vuole i tre punti, quindi il sorpasso in vetta alla classifica, pur lasciando all'Inter oneri e onori dei favori per lo scudetto. Dovendo quindi trovare delle soluzioni che possano consentire alla Juve di non avvertire il peso di due assenze così importanti. Che poi sono sempre le stesse: al posto di Chiesa dovrebbe agire Kenan Yildiz, al posto di Rabiot ancora fiducia a Fabio Miretti. Se il talento turco ha sempre risposto presente in questa fase, convincendo Allegri a dargli fiducia pure nei momenti in cui Chiesa era recentemente tornato a disposizione, è il forfait di Rabiot a lasciare qualche preoccupazione in più considerando il precedente con il Genoa. Anche se nel frattempo proprio Miretti sembra in crescita, in salute, in fiducia. Per il resto Allegri ritrova dalle rispettive squalifiche sia Federico Gatti che Weston McKennie, per una Juve che andrà anche a Lecce sulla scia delle proprie certezze.



PROBABILE FORMAZIONE – Questa quindi la probabile Juve anti-Lecce.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Yildiz, Vlahovic. All. Allegri.



A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Rugani, Iling-Junior, Weah, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende, Milik.

Indisponibili: Chiesa, De Sciglio, Kean, Rabiot.

Squalificati: Fagioli, Pogba (sospeso).

Diffidati: Danilo.