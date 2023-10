Danilo non c'è. Nemmeno Alex Sandro, vice capitano in pectore. E quindi chi indosserà la fascia contro il Milan? Max Allegri ha le idee chiare. Salvo sorprese, toccherà ad Adrien Rabiot nonostante abbiano un'anzianità di servizio maggiore alla Juve due elementi come Wojciech Szczesny e Daniele Rugani.