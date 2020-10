Con il rientro di Paulo Dybala, aspettando la negatività di Cristiano Ronaldo, quella insi è risolta o quasi: le alternative non mancano comunque, guardando anche all'ottimo Alvaro Morata o ai vari jolly Federico Chiesa, Dejan Kulusevski e Aaron Ramsey. C'è quella sulle, numericamente sotto controllo pur senza Alex Sandro proprio grazie all'acquisto di Chiesa, per quanto i vari Gianluca Frabotta e Federico Bernardeschi non sembrino propriamente pronti per questi scenari pur partendo da storie completamente opposte.le rotazioni saranno continue.Una situazione che può convincere o costringere Pirlo pure ad abbandonare il proprio modulo fluido che un po' incuriosisce e un po' non convince ancora, per una difesa a quattro standard come quella che ha concluso il match col Verona.L'olandese sta bene, è in condizione, ma attende l'ok del medico ortopedico per poter tornare a giocare e riprendere con i contrasti dopo l'intervento chirurgico alla spalla effettuato in estate.protagonista di un avvio di stagione poco brillante ma pur sempre costretto a non fermarsi mai: un problema lo aveva accusato già a Kiev, ha stretto i denti, infine si è fermato contro il Verona.Non c'è lesione, ma lo stop era stato valutato in una decina di giorni. E se in questo momento la rosa bianconera è rinforzata anche da tanti under 23, è vero anche che non ci sono difensori centrali aggregati alla prima squadra, fino a quando la Juve riserve sarà in isolamento non potrà fornire altri elementi (come Coccolo o Gozzi).