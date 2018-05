Un nuovo incontro nel cuore di Milano. Bryan Cristante è al centro del mercato: protagonista nella stagione dell'Atalanta con 12 gol totali segnati tra Europa League e campionato, il centrocampista classe '95 è molto apprezzato da Allegri - che lo conosce dai tempi del Milan - così come da Marotta e Paratici. E proprio il ds bianconero si è incontrato a Milano con l'agente di Cristante, Giuseppe Riso; occasione buona per mantenere alto il pressing e ribadire l'interesse per Bryan, la Juventus non lo molla nonostante i sondaggi da Pellegrini a Kovacic.



STRATEGIA CHIARA - La strategia bianconera è chiara: in caso di addio di più di un centrocampista tra Marchisio, Sturaro e Khedira, si andrebbe dritti su un altro rinforzo in mediana. Con Emre Can in arrivo presto a Torino, servirà almeno un nuovo acquisto e Cristante fa parte della lista di Marotta e Paratici. In più, la Juve sta provando a mantenere i contatti visto che la Roma spinge su questo fronte: Monchi ha fretta e lo vuole, si è portato avanti anche con l'Atalanta che lo valuta 30 milioni. Ma i bianconeri non mollano e vogliono restare in corsa in attesa di sferrare l'assalto, qualora salutassero almeno due centrocampisti. Allegri lo apprezza, Cristante ha dimostrato di essere da Juve con una splendida stagione. E adesso, la sfida alla Roma è totale: giallorossi in pole position, ma l'incontro milanese riapre la strada della Juve. Ancora non tagliata fuori da questa corsa a Cristante.