Juventus senza pace, per quanto riguarda gli infortuni in attacco. Oltre a Dusan Vlahovic, a rischio convocazione per il derby per una lombalgia che lo ha costretto a lavorare a parte anche oggi, ora anche Federico Chiesa potrebbe dare forfait, dopo essersi fermato improvvisamente nel corso dell’allenamento odierno, in seguito ad un forte fastidio a una coscia.



ESCLUSE LESIONI - Gli esami strumentali hanno escluso lesioni, ma per Allegri il rischio di non averlo col Torino è alto: potrebbe trattarsi di un affaticamento, da smaltire con qualche giorno di riposo, ma che a meno di 48 ore dal match potrebbe essere decisivo.