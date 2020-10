Dall’immaginare una Juve ‘a cinque stelle’ (ma facciamo pure ‘sei’) a immaginarne un’altra ‘in emergenza’ è un attimo in tempo di Covid.. E pure McKennie lo è. Insieme vanno a infoltire un’infermeria già abbastanza piena, ricordiamo gli indisponibili De Ligt, Alex Sandro e ovviamente Ramsey, un habitué. Poi c’è, che rientra anche lui quantomeno debilitato dalla sosta nazionali, vittima di problemi gastrointestinali (doppio tampone negativo, sarà comunque a disposizione di Pirlo). A fronte di tutto ciò c’è unrecuperato in settimana. Insomma, la formazione che scenderà in campo a Crotone è tutt’altro che scontata. Inoltre martedì la Signora gioca subito a, inizia la. Sarà bene dunque considerare un po’ di varianti vista l’assenza di Ronaldo.Mettiamo ad esempio che Pirlo voglia risparmiare Dybala per il primo impegno europeo. I bianconeri si troverebbero così senza CR7 e senza Joya, con un tridente nel 3-4-3 completamente inedito ma al tempo stesso ineccepibile: ilEsterni a piede invertito (ricordiamo la tripletta di Chiesa nel 4-0 post lockdown contro il Bologna..), Morata prima punta e Cuadrado di nuovo a casa sua, in fascia a destra. A sinistra fiducia a Frabotta, che in fase difensiva verrà coadiuvato dal nuovo acquisto Chiesa, a cui verrà chiesto di scendere sulla linea dei centrocampisti per completare il 4-4-2. Un lavoro sporco che può sostenere benissimo.Ma Pirlo potrebbe anche sorprenderci a Crotone, visto che probabilmente Dybala non vede l’ora di giocare. In ogni caso, in questi dieci giorni senza Ronaldo, l’argentino rivestirà un ruolo fondamentale. Tanto vale iniziare a pensarci, anche perché magari a Crotone non comincia ma a partita in corso… Ecco allora un’altra soluzione, mantenendo in piedi il 3-4-3.Qui i laterali sono tornati a piede invertito (Frabotta, il vice Alex Sandro, resta fuori) come li abbiamo visti contro la Roma e nella formazione predisposta per Juve-Napoli. Anche gli esterni del tridente lo sono, Dybala e Chiesa. Forse troppo.Appena più sensata potrebbe allora dimostrarsi quest’altra variazione sul tema. Pardon, qui cambiamo pure sistema e inseriamo il trequarti (3-4-1-2). Chi può farlo se manca Ramsey? Dybala?Con Kulusevski al fianco di Morata, Chiesa a destra e Cuadrado a piede invertito? Molto, molto offensiva. Ricordiamo sempre l’automatismo difensivo che ha coinvolto il gallese nelle prime uscite. Persa palla ce lo vedete Dybala quarto a sinistra nel centrocampo di un 4-4-2?Per questo stesso motivo dubiterei anche della seguente formazione.Quindi non tanto per Chiesa nel tandem (con Iachini, Montella e Pioli l’attaccante l’ha già fatto). Inoltre c’è un discorso da fare su Kulusevski in fascia. Un conto è nel 4-3-3 di D’Aversa, un conto è nel 4-4-2 con la Svezia, un conto è quello del primo tempo di Roma.Pirlo ha detto che così gioca anche in nazionale, ma non è esattissimo. La Svezia fa un 4-4-2 che spesso si trasforma in un 4-2-2-2, con gli esterni a piede invertito che sono due giocatori di fantasia, due trequartisti (Forsberg e appunto Kulusevski) pronti a entrare dentro al campo. Nella Juve vista all’Olimpico invece Kulusevski doveva fissare una certa ampiezza, non aveva sovrapposizioni da parte del terzino (Danilo sappiamo resta tendenzialmente bloccato a destra) e inoltre dall’altra parte non c’era un corrispettivo come Forsberg ma un terzino-laterale come Cuadrado, ovvero un tutta fascia. Cambia, no?Paradossalmente la Juve contro la Roma è andata meglio nella ripresa in dieci, quando a destra ha iniziato a spingere un destro (vedi sotto Danilo nell’azione del raddoppio) e Kulusevski agiva più da trequartista.Ecco perché al momento, senza CR7 e compagnia, ritengo che la soluzione più stellare sia questa.Kulusevski deve fare il lavoro ‘doppio’ di Ramsey, Dybala stia pure là davanti con Morata, e Chiesa e Cuadrado si spartiscano le fasce.Se invece si volesse andare piano con l’inserimento del nuovo acquisto, o per lo meno si ricercasse la massima ampiezza a sinistra col terzino, allora Frabotta (dunque Alex Sandro non appena disponibile o chissà, Bernardeschi) tornerebbe in auge. Cuadrado a destra. Meno stellare ma più logica e prudente come soluzione.Dimenticavo un’ultima possibilità. In fondo è una variante della prima formazione che abbiamo visto, basta ruotare un poco il tridente Chi-Mo-Ku.Senza CR7 e Dybala (dal primo minuto), a Crotone potremmo eventualmente assistere a questa configurazione. Due punte veloci come Chiesa e Morata con Kulusevski a imbucare e a legare i reparti. Insomma, a ben guardare forse parlare di emergenza è un pelino esagerato.