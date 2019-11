Senza Ronaldo? Si respira. Si respira comunque. Le statistiche confortano Sarri, per quanto un amante dei numeri come il mister toscano sappia che c'è sempre un 'malinteso' in agguato. Tant'è, se non c'è CR7, una qualche Juve la s'inventa. Pure agevolmente. A raccontarlo sono i quattro punti nelle ultime due partite stagionali in cui il portoghese ha latitato: prima il 2-1 a Brescia (Cristiano fuori per un problema agli adduttori), quindi l'1-1 rocambolesco di Lecce, che non poche polemiche ha saputo suscitare.