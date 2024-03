Juve, servono oltre 120 milioni di plusvalenze

Il progetto di bilancio della Juventus per i prossimi anni ha un obiettivo dichiarato: il pareggio di bilancio nel 2025/2026 e per arrivare a questo riequilibrio ci sono tre importantissime priorità. La prima è la qualificazione alle prossime edizione della Champions League e per quest'anno l'obiettivo è quasi completato.



Oltre alla Champions (l'eventuale Mondiale per Club ovviamente aiuterebbe e accorcerebbe il gap) servirà ridurre l'impatto del costo della rosa fra ammortamenti e monte ingaggi quindi o con rinnovi importanti e possibilmente al ribasso dei giocatori costati di più, o con l'acquisto di calciatori dall'impatto minore. La riduzione dei costi dell’organico, riporta il Corriere dello Sport è anche richiesta dal nuovo Fair Play Finanziario, in base al quale non potranno superare il 70% dei ricavi operativi che, nel caso della Juve, sono attesi sui 450.



Infine serviranno 120/130 milioni di plusvalenze pulite e derivate da cessioni da cumulare nell'arco del triennio a cominciare da quello in corso oggi. Al momento la Juve ha fatto segnare un +20 milioni da player trading, troppo poco, ed entro il 30 giugno l'obiettivo è di ottenerne almeno il doppio.