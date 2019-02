Dovrebbe chiudersi nei prossimi giorni la trattativa che porterà Cristian Romero a vestire la maglia della Juventus.



Il centrale argentino del Genoa è da tempo nel mirino della dirigenza bianconera , obbligata a dover affrontare un ricambio generazionale nel proprio pacchetto arretrato. Dopo mesi di contatti ininterrotti le due società sembrano aver trovato l'intesa giusta per chiudere l'operazione che, secondo quanto scrive Tuttosport , potrebbe essere formalizzata nei prossimi giorni.



Seguendo la falsariga tracciata con l'Atalanta ai tempi dell'acquisto di Mattia Caldara, il neo acquisto juventino resterà nella squadra di provenienza per un'altra stagione per poi sbarcare a Torino nell'estate 2020.



Se la formula di trasferimento sembra ormai definita, qualche dubbio in più c'è riguardo alla cifra che i campioni d'Italia dovranno versare nelle casse del grifone. I rossoblù chiedono almeno 25 milioni di euro , somma che i bianconeri vorrebbero invece abbassare magari inserendo come parziale contropartita il cartellino di qualche altro giocatore.