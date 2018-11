Cancelo spara, Donnarumma respinge e al centro dell’area l’uomo con il numero 7 ribadisce in rete. E’ accaduto altre otto volte in questa stagione, ma perè come se fosse la prima: a San Siro aveva segnato soltanto su rigore, quello decisivo per consegnare al Real Madrid l’undicesima Champions League nel derby contro l’Atlético del 2016. Su azione, mai. Almeno fino a ieri sera. Il destro si insacca alle spalle del portiere del Milan, e CR7 corre come sempre verso la bandierina.Mattia Carapelli@mcarapex