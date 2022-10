Rivali in campo ma anche sul mercato. Juventus e Milan si sfideranno a San Siro alle 18 per cercare di accorciare in classifica dal Napoli capolista. Ma attenzione anche ai possibili sviluppi su Noah Okafor., Okafor é pronto a spiccare il volo verso una big europea. Per caratteristiche tecniche e atletiche sarebbe perfetto per il calcio di Pioli.La Juventus lo ha fatto seguire a più riprese nel corso della stagione, consapevole che in estate potrebbe scattare un’asta con alcuni club inglesi considerando anche la scadenza del contratto prevista nel 2024 che lo rende ancora più appetibile sul mercato.