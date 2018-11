Domani se lo ritroverà contro, nella difficile sfida del Franchi contro la Fiorentina. Ma la Juventus continua a seguire attentamente Federico Chiesa e, la prossima estate, spera di poterlo mettere a disposizione di Massimiliano Allegri. Un colpo di prospettiva, per quello che è considerato il miglior talento italiano, su cui i bianconeri stanno lavorando da tempo. Come riporta Tuttosport, Beppe Marotta lo "prenotò" la scorsa estate, quando l'allora amministratore delegato bianconero e Pantaleo Corvino stavano trattando per l'affare Marko Pjaca.



L'INTER E LE DUE CARTE - In tre mesi è cambiato tutto: Marotta ha lasciato la Juve, si appresta a diventare nuovo dirigente dell'Inter e farà di tutto per portare Chiesa in nerazzurro. Fabio Paratici, suo allievo ed erede nel club del presidente Andrea Agnelli, non vuole però farsi superare in questa corsa e può proporre alla Fiorentina due carte molto interessanti: la prima proprio Pjaca, la seconda Riccardo Orsolini, esterno ora al Bologna che interessa molto a Corvino.