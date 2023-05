Quella contro il Lecce sarà una gara determinante per una Juventus che deve scacciare la crisi per riprendere il cammino verso l’obiettivo Champions League. Al Via del Mare Allegri avrà l’occasione di osservare da vicino un giocatore che han ben impressionato il club bianconero in questa stagione:- Geometrie e gran fisico per un giocatore che sta facendo vedere grandi cose nel Lecce. Morten Hjulmand è destinato a diventare un uomo mercato la prossima estate.. I giallorossi sono avanti ma la Juve può recuperare il terreno.